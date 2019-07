Mohammed V, o rei da Malásia que abdicou do trono em janeiro deste ano depois de casar com a ex-modelo russa Rihana Oksana Voevodina, divorciou-se sete meses depois. Documentos divulgados na quarta-feira pelos meios de comunicação locais revelam que o casal, que trocou alianças em novembro do ano passado, se divorciou a 1 de julho.





Mohammed V, o mais novo monarca do país muçulmano do sudeste asiático, abdicou em janeiro, inesperadamente, depois de dois anos no trono.



O sultão, eleito em dezembro de 2016 entre os governantes hereditários dos nove Estados malaios em cada cinco anos, decidiu abdicar quando ainda lhe faltavam cumprir mais três anos de reinado.



O começo da relação com Rihana Voevodina também esteve envolvido em polémica, entre os quais o casamento inesperado e sem aviso prévio, em novembro de 2018, a cerimónia privada e a diferença de idades entre o casal – Mohammed tem 49 anos e Rihana tem 26.



Apesar de a ex-modelo russa se ter convertido ao Islão, tendo adotado um nome muçulmano, polémicas antigas levaram a que o casamento com o rei não fosse bem visto. Para uma sociedade acostumada a uma monarquia discreta, Rihana quebrava protocolos: utilizava as redes sociais, como o Instagram, e chegou a participar num reality show russo, onde aparecia a ter relações sexuais.



Mohammed V, que em maio deste ano teve um filho com a ex-modelo, protagonizou a primeira resignação de um rei na história da Malásia, que se tornou independente do Reino Unido em agosto de 1957.

Os motivos da separação não são conhecidos, apesar de se especular que o divórcio não tenha sido amigável, escreve o El País. Isto porque o divórcio ocorreu de acordo com a forma mais severa contemplada pelo Islão – o tripo "talaq", no qual o homem precisa apenas de repetir esta palavra três vezes para que o divórcio seja irreversível. Alguns países muçulmanos, como o Paquistão, já proibiram esta prática para proteger os direitos das mulheres.