A estrela da pop Dua Lipa e o ator Callum Turner casaram numa cerimónia íntima em Londres

O segundo evento nupcial vai realizar-se em Itália, na presença de figuras conhecidas do público.

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A cantora Dua Lipa e o ator Callum Turner casaram no passado domingo, 31 de maio, numa cerimónia discreta, em Londres. O casal foi visto a sair de mãos dadas do The Old Marylebone Town Hall, um edifício municipal histórico, na presença de um pequeno grupo de familiares e amigos.



Dua Lipa e Callum Turner casaram em Londres Photo by Evan Agostini/Invision/AP

A artista britânica, filha de pais kosovares-albaneses, usou um chapéu, uma saia e um blazer, feitos à medida pela marca Schiaparelli e desenhados por Daniel Roseberry. Callum estava vestido com um fato azul-marinho, conforme revelam as imagens obtidas pelo The Sun.

De acordo com o tabloide britânico, está ainda prevista uma segunda cerimónia nupcial, que terá lugar em Palermo, na capital da ilha italiana da Sicília, e que irá durar três dias. Segundo os meios de comunicação locais, a festa deverá contar com a presença de figuras conhecidas do público como Elton John, Charli XCX, Mark Ronson, Donatella Versace e Simon Porte Jacquemus.

Singer Dua Lipa is now married to Actor Callum Turner! ??



The Bride wore a Schiaparelli skirt suit and it’s assumed the Groom wore Louis Vuitton as he is one of their ambassadors!?? pic.twitter.com/taaP7HHH4g — LEGENDARY LADE! ???? (@LegendaryLade) May 31, 2026

Uma fonte disse ao The Sun que o noivo se emocionou durante a cerimónia: "Ele estava em lágrimas e trémulo."

Os rumores sobre uma possível relação foram confirmados no início de 2024, quando o casal foi visto em público pela primeira vez. Um ano depois, Dua Lipa e Callum Turner confirmaram o noivado. "É muito emocionante. Esta decisão de envelhecermos juntos, de partilharmos uma vida e, sei lá, sermos melhores amigos para sempre — é uma sensação realmente especial", disse Dua Lipa, numa entrevista à British Vogue, em 2025.