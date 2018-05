Uma aliança especial para Meghan

Meghan vai receber das mãos do príncipe uma aliança de ouro galês - presente da Rainha de Inglaterra. Harry optou por uma aliança de platina. Ambas as peças foram feitas pela Cleave and Company, uma empresa da Royal Warrant, o selo de qualidade da Casa Real.

As alianças em ouro galês é uma tradição que teve início com a Rainha-mãe quando se casou com o rei George VI (pai de Isabel II), em 1923. Apesar de já não haver minas de outro em Gales – a última fechou em 2007 – a Casa Real tem uma pepita, de 36 gramas, guardada desde 1981, que tem servido para as alianças de vários casamentos, como o do príncipe André e Sarah Ferguson, em 1986.