Zelensky substitui embaixadora da Ucrânia em Lisboa

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky substituiu, este sábado, a embaixadora do país em Lisboa, Portugal, Inna Ohnivets.





??Zelensky fires ambassadors to Georgia, Slovakia and Portugal.



President Zelensky signed a decree dismissing Ukraine's Ambassador to Georgia, Ihor Dolhov, to Slovakia, Yurii Mushka, and to Portugal, Inna Ohnivets, all appointed under Zelensky's predecessor Petro Poroshenko.