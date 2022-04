Zelensky aceitou convite para falar no Parlamento português

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, aceitou o convite do Parlamento português para aí discursar. A confirmação foi dada pelo presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, à TSF e ao Diário de Notícias.







Pedro Catarino/Cofina

Santos Silva referiu que ainda não existe uma data definida para a comunicação de Zelensky aos deputados nacionais, mas que a embaixadora da Ucrânia confirmou que o convite tinha sido aceite.A proposta de convidar Zelensky foi aprovada ontem no Parlamento, por iniciativa do PAN, e com os votos contra do PCP.