A Associação Sindical dos Juízes Portugueses (ASJP) vai fazer um workshop de maquilhagem no dia da Mulher, noticiou o DN. Em comunicado, a ASJP garante que o curso é para homens e mulheres - e critica o artigo do mesmo diário.



"Todas as iniciativas organizadas pela ASJP têm como destinatários as juízas e os juízes, indistintamente", frisa o sindicato. "A ASJP organizou anteriormente iniciativas desportivas, passeios de canoa e paddle, formação em luta pessoal e manuseamento de armas, gestão de stress e risoterapia, entre muitas outras, Todas contaram com a participação de homens e mulheres. Nesta, as inscrições estão esgotadas e vão participar juízas e juízes", acrescenta.



Para os juízes, o artigo sugere que "o sindicato reproduz um estereótipo" que vai contra "os valores" da associação. "O artigo do Diário de Notícias, ao considerar implicitamente que o tema interessa apenas às juízas mulheres, por se tratar de maquilhagem, está a reproduzir um estereótipo de género antiquado e esfasado dos valores actuais, que a ASJP não partilha", conclui.