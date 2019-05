Acordo entre a Câmara de Lisboa, o Governo e a organização da Web Summit para a realização do evento até 2028 prevê que Portugal envie "os seus melhores esforços" e "figuras públicas relevantes".

Para convencer os organizadores da Web Summit a manterem o evento em Lisboa até 2028, o Governo e a Câmara Municipal de Lisboa acordaram a "participação do primeiro-ministro de Portugal e de outras figuras públicas relevantes", além de 11 milhões de euros de investimento por ano. Segundo o Público, o chefe do Governo, seja ele qual for, não é propriamente obrigado a ir ao evento mas terá de enviar "os seus melhores esforços" para respeitar o acordo.



Em anos anteriores, tanto o primeiro-ministro - António Costa - como o presidente da autarquia da capital - Fernando Medina - foram presenças assíduas da Web Summit, assim como Marcelo Rebelo de Sousa, apesar do acordo não mencionar a obrigatoriedade da presença do Presidente da República no evento.



O acordo, a que o Público teve acesso, refere ainda que os responsáveis portugueses devem organizar "nove receções de aproximadamente 200 pessoas cada uma, assim como 18 receções mais leves para 300 pessoas cada uma, durante o período do evento". Estão ainda assegurados "descontos nos meios de transporte da cidade durante todos os dias do evento para todos os participantes".