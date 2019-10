O Governo criou um grupo de trabalho por causa do Web Summit, de acordo com o despacho publicado esta terça-feira, 15 de outubro, em Diário da República.





Lisboa ganhou a candidatura junto da empresa de Paddy Cosgrave para localização do evento dedicado ao empreendedorismo e inovação até 2028, uma permanência por mais 10 anos.O Governo realça "a enorme relevância que um evento desta natureza representa para o nosso país, colocando-o no mapa das empresas mais inovadoras e empreendedoras do mundo, o que está em linha com um dos desígnios fundamentais constantes do Programa do XXI Governo Constitucional, que consiste em dar prioridade à inovação e à internacionalização das empresas nacionais", justificando, assim, a constituição de um grupo de trabalho que "permita assegurar a organização e a coordenação da Web Summit, em cada ano do período de 2019 a 2028".Sem receberem qualquer remuneração por isso, os responsáveis do grupo de trabalho – designado por "Grupo de Trabalho Web Summit Portugal 2019-2028" – têm como "missão assegurar a preparação, organização e coordenação da Web Summit, em cada ano do período de 2019 a 2028, e em particular assegurar a articulação entre as várias entidades relevantes no sentido de propiciar o sucesso de cada edição".Depois de cada edição do Web Summit, o grupo de trabalho terá de apresentar um relatório intercalar e um relatório final depois de 31 de março de 2029, com a atividade desenvolvida e os resultados.



Funcionará na dependência do secretário de Estado da Economia, integrando um elemento designado pelo primeiro-ministro, pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, da Administração Interna, da Economia; do secretário de Estado da Internacionalização; secretário de Estado da Economia, da secretária de Estado do Turismo, da AICEP, do IAPMEI, do Instituto do Turismo, da Câmara Municipal de Lisboa, da Associação Turismo de Lisboa, do SIS (Serviço de Informações e Segurança) e da Startup Portugal.





A edição deste ano do Web Summit começa a 4 de novembro em Lisboa.