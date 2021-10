“Vou continuar a levar o meu filho de quatro anos à tourada”

Vasco Pinto foi em criança a touradas e hoje, pai de dois rapazes, segue a tradição familiar. "Ia com o meu pai e levo o António, de quatro anos. Ele gosta", garante à SÁBADO. "É uma criança muito observadora, pergunta porque está a música a tocar, bate palmas. Mas nunca fez perguntas sobre o touro."

Para este pai aficionado da tauromaquia o novo decreto de lei que proíbe o acesso a menores de 16 anos a espetáculos tauromáquicos é um "atentado à liberdade dos pais escolherem a educação que dão aos filhos". E garante que nunca obrigou o filho a ir às touradas. "Nós perguntamos-lhe se ele quer vir, porque queremos que ele tenha liberdade para fazer as suas escolhas. Se ele não quiser, não há problema, fica com os avós."

A lei foi desenhada após o relatório do Comité dos Direitos da Criança das Nações Unidas que em 2019 defendia o aumento da idade mínima, então definido para maiores de 12 anos. E sob proposta do partido PAN - Pessoas Animais Natureza. O partido pediu um parecer da Ordem dos Psicólogos, em que se conclui que "a evidência científica enunciada parece ressaltar o facto de que a exposição à violência (ou a atos interpretáveis como violentos) não é benéfica para as crianças ou para o seu desenvolvimento saudável, podendo inclusivamente potenciar o aparecimento de problemas de saúde psicológica."