Rui Rio não dá liberdade de voto na votação da proposta que substitui debates quinzenais por debates de dois em dois meses com o primeiro-ministro. Mas terá pelo menos dois votos divergentes na sua bancada.

Pedro Rodrigues anunciou que irá votar contra a proposta que conta com o apoio de PS e PSD e que foi avocada pelo BE para ser votada em plenário esta quinta-feira.

"É com profunda insatisfação que comunico aos meus colegas do GP PSD e à Direção, que não poderei deixar de votar contra a proposta que do meu ponto de vista configura um empobrecimento da democracia", lê-se numa nota partilhada pelo deputado na sua página de Facebook, na qual revela ter tomado a decisão depois de ter sido "informado da decisão da Direção do Grupo Parlamentar no sentido de imposição de disciplina de voto na matéria relativa aos debates quinzenais".

"Respeitando a posição assumida e transmitida pela Direção, não posso deixar de dela discordar profundamente e lamentá-la", escreve Pedro Rodrigues, que sublinha tratar-se de

"uma situação ímpar na história" do PSD a defesa de "uma posição que caminha em sentido totalmente contrária" ao património do partido "sem que previamente tenha havido lugar a uma discussão política séria sobre essa alteração em reunião do Grupo Parlamentar".

"A imposição da disciplina de voto, após o requerimento feito por mim próprio para que a mesma fosse dispensada, por se tratar de uma matéria que colide com as regras essenciais do funcionamento da democracia e do equilíbrio entre órgãos de soberania, constitui uma decisão que contraria a natureza pluralista e personalista do PSD", ataca Rodrigues, que recorda que o tema "não mereceu a preocupação de articulação da mesma com os deputados do Grupo Parlamentar, nem sequer a preocupação de envolver o Grupo Parlamentar na sua discussão e na sua formulação".

Pedro Rodrigues nota ainda a existência de "uma profunda discordância" dentro do partido com a proposta formulada pela Direção do Grupo Parlamentar. E acusa Rio de evitar o debate interno por conhecer as resistências à ideia de acabar com os debates quinzenais.

"A ausência de qualquer preocupação em desenvolver discussão interna sobre este tema, bem como a imposição unilateral da disciplina de voto, contrariando a tradição do nosso Partido e do nosso Grupo Parlamentar, só pode significar justamente a consciência da fragilidade da posição agora assumida", argumenta.

O deputado diz que "jamais" admitiu "a hipótese de não votar qualquer matéria de natureza política com o mesmo sentido de voto" que a sua bancada, mas explica que estas são circunstâncias especiais.

"Mas não posso também deixar de afirmar inequivocamente, que jamais imaginei possível no Partido das liberdades e de Francisco Sá Carneiro, que uma matéria desta natureza, pudesse ser alvo de uma proposta do meu partido, sem discussão interna e com imposição de disciplina de voto", defende.

"Não posso ser de modo nenhum ser indiferente à minha consciência, aos meus valores, ao que tenho defendido nos últimos 15 anos e à interpretação que faço do sentimento dos simpatizantes e eleitores do PSD, que são manifestamente contrárias à proposta formulada pela Direção do Grupo Parlamentar de substituir os debates quinzenais com o PM por debates que com o PM ocorrerão de dois em dois meses", afirma Pedro Rodrigues, que diz ser "com profunda insatisfação" que comunica o voto contra a proposta que no seu entender "configura um empobrecimento da democracia".

"O contrário significaria não só defraudar a minha consciência, como também constituiria uma ausência de representação dos nossos eleitores que não se revêm nesta posição", sustenta, ao mesmo tempo que garante que a sua posição "de consciência e de princípio, em nada coloca em causa" a sua "disponibilidade para intransigentemente continuar defendendo o património, a identidade e o projeto político do PSD".