A proposta de Orçamento do Estado para 2019 vai ser debatida na generalidade entre 29 e 30 de Outubro e a votação final global será no dia 29 de Novembro, decidiu esta quarta-feira a conferência de líderes parlamentares.De acordo com o calendário hoje aprovado, após a votação na generalidade, no dia 30 de Outubro, segue-se o período de debate na especialidade, com votações em plenário nos dias 26, 27 e 28 de Novembro.O Governo deverá entregar a proposta de Orçamento do Estado na Assembleia da República até 15 de Outubro.