'Volksvargas' garante que não se deixa "intimidar" por Montenegro: "Continuarei a satirizar quem entender"

Primeiro-ministro vai avançar com um processo em tribunal alegando ter sido alvo de um "ato desinformação"

Luís Vargas, o designer que processado por Luís Montenegro devido a uma publicação satírica que fez na sua conta nas redes sociais sob o pseudónimo @volksvargas, garante que não se deixa "intimidar" e que que pretende continuar a "criticar ou satirizar o governo ou quem bem entender".



O primeiro-ministro, Luís Montenegro Lusa

O primeiro-ministro resolveu avançar com um processo judicial visando 'Volksvargas', depois de a conta satírica de Luís Vargas ter partilhado um post na rede social 'X' em que simula um SMS enviado por Luís Montenegro a Donald Trump - tendo por base mensagens de Macron e Mark Rutte divulgadas pelo presidente norte-americano -, numa alusão à Gronelândia mas extrapolando o caso aos Açores.

O governo divulgou um comunicado dando conta que "o Primeiro-Ministro de Portugal foi alvo de ato desinformação com elevada difusão pública", tendo por isso decidido avançar para os tribunais.

Mas Luís Vargas garante que vai continuar. "Impossível ficar indiferente à onda de apoio que tenho recebido. Agradeço sinceramente todas as mensagens e as publicações que fizeram. Como é evidente, não me deixarei intimidar e continuarei a criticar e a satirizar o governo ou quem bem entender", assegurou, nas redes sociais.

Impossível ficar indiferente à onda de apoio que tenho recebido. Agradeço sinceramente todas as mensagens e as publicações que fizeram. Como é evidente, não me deixarei intimidar e continuarei a criticar e a satirizar o governo ou quem bem entender. pic.twitter.com/hKt7RZqL0K — volksvargas (@volksvargas) January 23, 2026