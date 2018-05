Estava o advogado da parte contrária a alegar, quando, sentado no banco destinado ao assistente no processo, um homem decidiu responder ao que tomou como um "insulto" a si dirigido: " "A falta de carácter é para mim? Você é burro ou faz-se" e, pouco depois, "falta de carácter, o senhor é parvo ou faz-se. O senhor deve ser é parvo". Depois de interrompida a sessão, o homem voltaria à sala, pedindo desculpa à juíza do processo e ao próprio advogado a quem dirigiu as expressões. Porém, não se livrou de passar a assistente num processo a arguido noutro pelo crime de perturbação de órgão constitucional.E de mero arguido passou a condenado em primeira instância uma multa de 1350 euros. O crime em causa diz que "quem, com tumultos, desordens ou vozearias, perturbar ilegitimamente" órgão constitucional pode ser punido até três anos de prisão. Em recurso, o arguido alegou que "na situação em apreço, não se verifica a perturbação ilegítima do funcionamento do órgão constitucional, nem tão pouco se poderá enquadrar os factos como tumultos, desordens ou vozearias".O arguido confessou que efectivamente se exaltou, mas que o fez pois sentiu as palavras proferidas pelo advogado da parte contrária, admitindo que o fez "de forma impulsiva, sem nunca ter a intenção de perturbar o funcionamento do tribunal". "Não o tendo feito com a consciência de que tal conduta causaria tal perturbação ou tumulto, consubstanciando um crime previsto e punido pelo Código Penal", alegou a sua defesa no recurso para o Tribunal da Relação do Porto (TRP) "Aliás, quando alguém se sente ofendido na sua honra, o normal e espectável é existir uma reacção", insistiu o advogado de defesa.Numa decisão de 9 de Maio, os juízes desembargadores Ernesto Nascimento e José Piedade acabariam por absolver o arguido do crime de perturbação de órgão constitucional, ainda que o Ministério Público junto do TRP se tenha pronunciado pela manutenção da condenação."Obviamente que o que foi dito é susceptível de causar transtorno, desarranjo, desalinho, não só, no normal andamento dos trabalhos, como, ainda de perturbar o funcionamento do tribunal. Mas como nem tudo que é incidente pode ser considerado e censurado como traduzindo processado anormal, da mesma forma, nem tudo o que é falta à ordem, constitui desordem", referiram os desembargadores, concluindo que "há que afirmar, atento o texto da lei, que, nem todos os incidentes ou anormalidades são susceptíveis de integrar a noção de perturbação por desordem, nem tudo o que de inadmissível e intolerável se passa numa sala de audiências, tem ressonância jurídico-penal ou merece censura a esse nível"