Deram o seu nome num acidente e teve de ir a tribunal

Cristiana foi levada do trabalho para o tribunal para responder à juíza sobre um acidente em que não tomara parte. Condutora tinha dados os seus dados ao agente.

Cristiana Rocha, de 30 anso, estava a trabalhar quando foi levada sob detenção pela GNR para comparecer ao julgamento de um acidente rodoviário, com o qual não tinha nada a ver. Chegada ao tribunal, percebeu-se que tinha sido uma troca de identidade e a juíza encarregue do caso pediu-lhe desculpa pela mesma. Os dados de Cristiana estavam num cartão do cidadão falsificado.



"Foi um susto para a vida", admite Cristiana que estava a trabalhar no restaurante quando foi levada pela GNR. A mulher reconhece estar incrédula com o que lhe estava a acontecer, relata o Jornal de Notícias.



?Com um mandado judicial, dois militares da GNR levaram sob detenção a empregada para o Tribunal da Maia, para responder a um acidente, ocorrido em março, com o qual não tinha nada a ver.



Mais tarde, foi provado que os dados pessoais da mulher foram colocados num cartão do cidadão falsificado por uma das condutoras envolvidas no acidente, conta o jornal.



Os agentes não explicaram à mulher o porquê de estar a ser levada para o tribunal, tendo de esperar para entrar na sala e perceber o que se passava. Nervosa com o que lhe estava a acontecer, a empregada de restaurante foi confrontada pela juíza sobre o acidente. "Disse que não sabia de nada, mas a juíza explicou que a condutora tinha apresentado um cartão de cidadão com o mesmo nome que o meu, a minha idade e com o mesmo número", contou ao Jornal de Notícias.



A situação só ficou esclarecida quando chegou ao tribunal o militar da GNR que tomou conta do acidente rodoviário. Contou que aquela mulher não era a mesma que tinha feito o teste de alcoolemia e apresentado os dados pessoais.



"A juíza pediu-me desculpas e mandou-me embora", relatou a mulher, que apresentou queixa contra desconhecidos pelo uso abusivo do seu nome e dados.