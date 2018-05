Um instrutor de tiro de combate da Escola dos Fuzileiros no Barreiro, que no ano passado interveio num tiroteio à porta de um bar em Setúbal, foi agora descrito pelo MP como um herói.

O instrutor de tiro de combate da Escola dos Fuzileiros no Barreiro foi alvejado num braço e numa coxa. Por ter baleado um dos agressores numa perna chegou a ser constituído arguido na fase de investigação. Por ter agido em legítima defesa acabou ilibado.



No despacho, o Ministério Público explica que o fuzileiro não teve qualquer responsabilidade no incidente, tendo apenas reagido à violência exercida por dois indivíduos.



"Aliás, diga-se que mais ninguém foi atingido com gravidade porque, no meio do pânico gerado, o arguido C. conseguiu gritar para que todos se deitassem no chão. Se o não tivesse feito, com grande probabilidade, as cerca de 100 pessoas que estavam no interior, sem formação e no meio do pânico, não teriam tido a presença de espírito de o fazer (pelo menos todas) e o resultado poderia ter sido catastrófico", refere o despacho consultado pelo jornal.