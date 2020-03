Vitalino Canas ainda não tomou decisão sobre nova candidatura ao TC

O ex-porta-voz do PS Vitalino Canas ainda não tomou nenhuma decisão sobre uma eventual nova candidatura a juiz do Tribunal Constitucional, depois do chumbo do parlamento, considerando que este é o momento de analisar a questão.

Na sexta-feira, a Assembleia da República 'chumbou' Vitalino Canas e António Clemente Lima para juízes do Tribunal Constitucional (TC) e voltou a rejeitar reconduzir o ex-ministro Correia de Campos para presidir ao Conselho Económico e Social (CES).

"Ainda não tomei nenhuma decisão", respondeu Vitalino Canas à agência Lusa quando questionado sobre se pretende voltar a apresentar-se como candidato a este lugar.

O antigo secretário de Estado disse que ainda não tem nenhuma posição sobre o tema, considerando que "a maior parte das pessoas entendeu" que o seu currículo académico e de investigação "era adequado", havendo, no entanto, "alguns problemas de natureza política que teriam que ser ponderados".

"Mas para além disso também verifiquei que o que estava em causa era bastante mais que os nomes, era também a concertação de partidos ao nível da Assembleia da República. Portanto, só tomarei qualquer decisão, primeiro, depois de quem me propôs me perguntar e me disser o que é que tem a dizer sobre isso, e, depois, tendo em conta a avaliação objetiva e a minha própria avaliação subjetiva em relação às questões", explicou.

Na perspetiva de Vitalino Canas, aquilo que certamente todos estão a fazer nesta altura é "a respetiva análise das questões para depois haver, em tempo oportuno, uma decisão".

Logo na tarde do 'chumbo', a líder parlamentar do PS, Ana Catarina Mendes, afirmou hoje que o parlamento bloqueou o funcionamento de três instituições democráticas e disse que tinha garantias de "outras bancadas" que os nomes propostos pelos socialistas seriam aprovados.

Nessa altura, a dirigente socialista não quis ainda dizer se o PS voltará a levar as mesmas personalidades a votos.

"É absolutamente espantoso que a Assembleia da República e os seus deputados se permitam bloquear o funcionamento de outras instituições", criticou.

Questionada sobre o facto de nem a totalidade da bancada do PS ter votado nos nomes indicados pelo partido para o TC, Ana Catarina Mendes disse estar a falar para "todos os deputados", sugerindo que houve bancadas que não cumpriram com a sua palavra.