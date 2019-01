Dois sindicatos, mas só um entra em greve. Enquanto uma associação profissional cancelou os protestos por aceitar a proposta do Governo, o Sindicato Independente dos Guardas Prisionais promete continuar em greve. "Não nos foi proposto nada."

Dois sindicatos, mas só um entra em greve. Enquanto o Sindicato Nacional da Guarda Prisional (SNGP), liderado por Jorge Alves, suspendeu temporariamente os protestos agendados, após o Governo aceitar atualizar a tabela remuneratória e promover 103 guardas a guardas principais, o Sindicato Independente dos Guardas Prisionais entra em greve esta quarta-feira. Vai prolongar-se até dia 3 de Fevereiro. "Respeitamos a decisão dos nossos colegas. Mas temos reinvidicações a fazer", disse à SÁBADO Júlio Rebelo, líder da SICGP.



Até agora, o Governo mostrou-se disponível para fazer algumas cedências - mas apenas as comunicou à SNGP. "A última conversa que tivemos com o Ministério da Justiça foi em dezembro. Desde então não nos foi proposto nada directamente", explicou Júlio Rebelo.



Estará a tutela a ignorar o SICGP? "Não diria ignorar. É uma estratégia", salienta Júlio Rebelo. Uma estratégia porque não está disposta a ceder noutras reinvidicações, como a alteração dos horários de trabalho dos guardas prisionais? "Possivelmente. A tutela não quis fazer essa abertura", respondeu.



A secretária de Estado da Justiça, Helena Ribeiro, prometeu equiparar o estatuto remuneratório dos guardas prisionais ao da PSP e promover 103 guardas a guardas principais. Contudo, de acordo com Júlio Rebelo, terá feito a proposta apenas ao outro sindicato [o SNGP], que suspendeu as greves.



O líder da SICGP salienta à SÁBADO que estaria disposto a suspender a greve caso "houvesse uma abertura por parte da tutela": "Se houvesse uma abertura por parte da tutela para a inclusão dessas reinvindicações na discussão, o sindicato avaliaria e, se achasse bem, acabaria por anuir." Entre as reividicações, o sindicato pede a equiparação do estatuto remuneratório dos guardas prisionais ao da PSP, criação de novas categorias, novo subsídio de turno, alteração dos horários de trabalho e novas admissões.



Tendo em conta a última greve feita, o sindicato que entra em greve espera "uma grande adesão". "Em Portugal rondou os 75% e na zona da Grande Lisboa e Porto rondou os 90%", explicou.