Foram notificados 5385 casos de reacções adversas a medicamentos em Portugal só no primeiro semestre de 2018, uma média de 30 por dia, um aumento de quase 50% face a 2016, que tinha uma média de 17 por dia.Os números são avançados pelo Sistema Nacional de Farmacovigilância do Infarmed, regulador do medicamento, citado pelo Jornal de Notícias desta segunda-feira. Das 5385 analisadas, as reacções adversas mais severas estão relacionadas com a utilização de substâncias inovadoras em doentes oncológicos. Também os idosos sofrem dos efeitos adversos de medicamentos, sendo um terço do total, sendo a faixa etária mais frágil fisicamente e onde se registou o maior consumo abusivo de fármacos.De acordo com o Infarmed, este crescimento não está relacionado com a qualidade e segurança dos medicamentos. Sofia Oliveira Martins, vogal do Conselho Directivo do Infarmed diz que os dados revelam um "aumento da literacia dos cidadãos". "Agora sabe-se como se pode reportar qualquer problema", declara. De facto, o procedimento de queixa ficou simplificado com o novo portal RAM, lançado em 2017.