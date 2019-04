Suspeito de 50 anos "agredia física e psicologicamente a sua mulher", de 35 anos. Apesar de separados, violou "recorrentemente" a medida de afastamento.

A GNR de Castelo Branco deteve por violência doméstica um homem de 50 anos, em Vila Velha de Ródão, que vai ficar em prisão preventiva a aguardar julgamento, foi esta terça-feira anunciado.



Em comunicado, o Comando Territorial de Castelo Branco da GNR explica que, através do Posto Territorial de Alcains, deteve no domingo, em Vila Velha de Ródão, distrito de Castelo Branco, um homem de 50 anos, pelo crime de violência doméstica.



"No âmbito de uma investigação de violência doméstica que decorria há quatro meses, a GNR apurou que o suspeito agredia física e psicologicamente a sua mulher, de 35 anos. Apesar de separados, o indivíduo ameaçava a vítima de que iria divulgar publicamente fotografias suas, violando recorrentemente a medida de afastamento já imposta durante o processo", lê-se na nota.



Segundo a GNR, em resultado das diligências efetuadas, os militares deram cumprimento a um mandado de busca, onde foi apreendido diverso material informático e armas, nomeadamente uma pressão de ar, duas armas brancas, um bastão e um chicote.



O detido foi presente, na segunda-feira, ao Tribunal Judicial da Comarca de Castelo Branco, que lhe aplicou a medida de coação de prisão preventiva.



Esta ação contou com a colaboração do Posto Territorial de Vila Velha de Rodão e do Núcleo de Investigação Criminal de Castelo Branco.