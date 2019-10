O anúncio “misógino” em que homem bate em mulher por causa de um hambúrguer

A marca de hambúrgueres Bicky Burger, marca popular na Bélgica e vendida em vários estabelecimentos do país, está a ser alvo de críticas após ter publicado um anúncio publicitário que gerou polémica na Internet. No cartaz, uma espécie de banda desenhada, um homem dá um murro a uma mulher por ter comprado um hambúrguer de outra marca. "A sério? Um Bicky falso?", lê-se.

A acompanhar a imagem, segundo noticiou na terça-feira o El Español, a empresa perguntava: "Quem mais merece um grande castigo?". O objetivo da campanha era mostrar que um verdadeiro hambúrguer Bicky é vendido numa caixa verde e não numa caixa branca, como surge no cartoon.





Em cerca de sete horas, a publicação no Facebook tinha já recebido mais de 1.600 comentários. Considerada "revoltante" e "misógina", a publicação gerou polémica entre os meios de comunicação e a classe política.

"Em 2017, 38 mulheres foram assassinadas na Bélgica porque eram mulheres. Em 2016, registaram-se 18.000 denúncias de violência doméstica na federação Valónia — Bruxelas. É um assunto sério e é totalmente irresponsável trivializá-lo", escreveu no Twitter a ministra dos Direitos das Mulheres da Valónia Bénedicte Linard.





En Belgique en 2017, 38 femmes ont été tuées parce qu'elles étaient des femmes. En 2016, on a enregistré 18 000 plaintes pour violences conjugales en Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est un sujet grave qu'il est totalement irresponsable de banaliser @bickyburger. pic.twitter.com/plgo6GzQls — Bénédicte Linard (@BenedicteLinard) 8 de outubro de 2019





A marca belga defendeu-se, garantindo que não queria "estimular a violência contra as mulheres, ou qualquer violência". "Esse não era o objetivo da publicação no Facebook", afirmou a uma rádio local o representante do departamento de marketing da Bicky Burger.