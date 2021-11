Vinho. Portugal cresce num dos piores anos para a produção europeia

O ano de 2021 será um dos piores para a produção de vinho na Europa, mas Portugal parece escapar a esta sentença. Os dados divulgados pela Organização Internacional da Vinha e do Vinho (OIV) adiantam que no continente europeu, terão sido produzidos entre 247.1 e 253.5 milhões de hectolitros, valores que se aproximam dos piores de sempre: 248 milhões, em 2017. Cada hectolitro corresponde a 133 garrafas de vinho.



A ViniPortugal, responsável pela promoção dos vinhos nacionais no estrangeiro, aponta para um crescimento entre os 5 e os 7%. Todavia, os valores finais só poderão ser conhecidos depois desta segunda-feira, 15 de novembro, data-limite para os produtores comunicarem os resultados das vindimas.



"Neste momento ainda é cedo concluirmos sobre a qualidade desta vindima. Ainda assim, podemos destacar que 2021 é um ano de excelência em vinhos brancos e, tudo indica, muito bom em vinhos tintos, embora algo irregular", avança à SÁBADO Frederico Falcão, presidente da ViniPortugal.