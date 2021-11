Vem aí a temida prova para especialidade. Mas não há mais pedidos de ajuda psicológica

Catarina Dourado ainda tem um ano para se preparar. E admite que o facto de não ter ainda uma especialidade médica definida pode retirar-lhe "pressão" no momento de fazer a Prova Nacional de Acesso (PNA). Mas aqueles que vêm já este exame (que definirá, em função das notas, a especialidade médica que vão seguir) à distância de poucos dias poderão estar agora a acusar a pressão. Será no dia 17 que responderão em 240 minutos (divididos em manhã e tarde) às 150 perguntas.



A presidente da Associação Nacional de Estudantes de Medicina (ANEM) está no 6.º ano, em Coimbra, e terá mais de 350 dias para estudar até à PNA de 2022.



Após o contacto da SÁBADO, a ANEM decidiu arrancar com a recolha de dados sobre "os níveis de ansiedade" de quem faz esta prova. Todavia, para já, não tem dados sobre se estes crescem com o aproximar da prova ou se aumentam por esta época os pedidos de ajuda psicológica. Nas faculdades, os serviços de apoio psicológico vão recebendo alguns pedidos de alunos que acusam a tal pressão, mas os primeiros contactos chegam normalmente nos outros anos do curso.

Ansiedade, há. Mas é anormal?