O mais recente vídeo promocional da Associação Rota Vicentina sobre turismo sustentável é um dos nomeados para os prémios da Adventure Travel Trade Association (ATTA). O anúncio dos vários percursos pedestres ao longo da costa sudoeste de Portugal é o único roteiro europeu entre os nove finalistas do concurso que envolveu 170 concorrentes. A votação irá decorrer na página da Adventure in Motion até 28 de Setembro.

Esta não é a primeira vez que a campanha consegue recolher atenções internacionais no mundo do turismo. Em 2012, num outro vídeo, a Rota Vicentina obteve 15 prémios e nomeações internacionais e, desta vez com um conceito complementar e totalmente inovador na mensagem, chega à terceira final deste concurso conceituado.

O vídeo junta turistas e residentes, portugueses e estrangeiros na Costa Alentejana e Vicentina. É dada a palavra a quem sente as paisagens, os trilhos, a natureza, os ofícios locais e as pessoas como elementos indissociáveis, atribuindo ao turismo o importante papel de alimentar um ecossistema natural e socioeconómico saudável e próspero.

"'Tudo está a crescer, excepto a natureza: a natureza não está a crescer", "É muito especial para nós, podermos por um instante fazer parte deste ecossistema", "Pode ser uma ameaça se este turismo não estiver ligado às raízes dos locais", "E se a economia local estiver forte, a paisagem vai estar mais forte e mais protegida", "Consciência e educação são o único caminho possível". Estes são apenas alguns dos depoimentos incluídos neste vídeo que fala de amor, cuidado e esperança no futuro, refere a Rota Vicentina.

A Rota Vicentina é composta por cerca de 400 quilómetros sinalizados para caminhar entre Santiago do Cacém, no Alentejo, e o Cabo de São Vicente, no Algarve. "Estamos muito satisfeitos com o resultado deste trabalho, foram meses muito exigentes mas conseguimos passar nestes 5 minutos aquela que é a verdadeira missão deste projecto", afirma Marta Cabral, presidente da Direcção da Associação Rota Vicentina em comunicado.

O trabalho está inserido num programa de investimentos alargado e integrado, que pretende reforçar a sinalização de trilhos ao longo da costa e a criação de novos percursos. Os três finalistas com mais votos serão apresentados na Adventure Travel World Summit em Outubro, na Toscânia, em Itália, que escolherão o grande vencedor do concurso anual.