Rota Vicentina: as malas que andam de táxi sozinhas

Os 24.900 caminhantes da Rota Vicentina (números oficiais de 2017) - grande parte deles estrangeiros - não andam com as malas às costas. Por exemplo, quem faça os os 20 km a pé do percurso Porto Covo até Vila Nova de Milfontes, deixa a bagagem no primeiro local e, quando chega ao destino, pede a um taxista de Porto Covo que vá ao hotel e traga a bagagem para Milfontes.Esta necessidade logística cresceu tanto que há taxistas que chegam a fazer mais de dez serviços de malas por dia. Curiosamente, acham que é ilegal, que um serviço de táxi tem de incluir passageiros. O presidente da ANTRAL diz que não.