Vídeo: funcionário e carro da junta usados para reunião do PS

Miguel Coelho, presidente de Santa Maria Maior (Lisboa), usou meios públicos para ir a uma reunião dirigida por Marta Temido, líder da concelhia do partido. Lei não permite este tipo de práticas. Autarca diz que reunião no PS Lisboa estava relacionada com a gestão da junta, mas não diz porquê.