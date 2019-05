Mulher de 50 anos morre após cair de arriba no Cabo da Roca

Alerta foi dado por volta das 10h13. A vítima sofreu uma queda de cerca de 200 metros.

Uma mulher de 50 anos morreu após cair de uma arriba, na manhã deste domingo, no Cabo da Roca. A vítima sofreu uma queda de cerca de 200 metros.



No local estão os Bombeiros Sapadores de Almoçageme, a Polícia Marítima de Cascais e o INEM, no total de 16 operacionais, apoiados por 6 meios.



O alerta foi dado por volta das 10h13.