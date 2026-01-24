Sábado – Pense por si

Viatura arrastada pela água provoca uma vítima mortal no Cadaval

Lusa 12:23
Veículo terá "tentado atravessar uma linha de água, num caminho de fazenda".

Uma pessoa morreu na madrugada deste sábado após a sua viatura ter sido arrastada pela água, em Pero Moniz, concelho do Cadaval, disseram à Lusa fontes do Comando-Geral da Guarda Nacional Republicana e dos bombeiros.

A vítima é um homem de 31 anos
Fonte do Comando-Geral da GNR informou que a vítima é um homem de 31 anos, cuja viatura terá sido arrastada pela água, em Pero Moniz, Cadaval, no distrito de Lisboa.

O comandante dos Bombeiros Voluntários do Cadaval, David Santos, acrescentou à Lusa, que o veículo terá "tentado atravessar uma linha de água, num caminho de fazenda".

"O motivo pelo qual o fizeram não sabemos, até porque as linhas de água estão todas a transbordar", disse ainda David Santos, referindo que além da vítima mortal, há registo de dois feridos ligeiros.

Segundo fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Oeste, o alerta foi dado pelas 03:43 da madrugada de hoje, tendo estado no local elementos dos bombeiros e da GNR.

