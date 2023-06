Vereador de Isaltino lança livro sobre “estados ampliados de consciência”

Armando Soares foi deputado do PSD e é vereador em Oeiras. Com formação em Sociologia e Gestão, dedicou-se nos últimos tempos a estudar o poder das plantas, dos psicadélicos, do som e da meditação para tratar doenças mentais. E diz não temer ser posto em causa num livro que tem cerca de 400 referências a artigos científicos e um prefácio de um professor de Psiquiatria.