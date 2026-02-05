Liga Portugal e Governo discutiram custos de policiamento

Setor preocupado com o impacto do aumento de 15% nos encargos de segurança
A Liga Portugal e o Governo reuniram-se para debaterem os custos de policiamento. Reinaldo Teixeira e André Mosqueira do Amaral, presidente e diretor-executivo da Liga, respetivamente, sentaram-se à mesa com Paulo Simões Ribeiro, secretário de Estado adjunto e da Administração Interna, tendo aproveitado para expor o impacto do aumento de 15% nos encargos de segurança e também discutir soluções baseadas na sustentabilidade do futebol profissional.
Reinaldo Teixeira, presidente da Liga, com Paulo Simões Ribeiro, secretário de Estado adjunto e da Administração InternaLiga Portugal
Durante o encontro, segundo informa a Liga Portugal em comunicado, Paulo Simões Ribeiro admitiu compreender as dificuldades sentidas pelo setor e mostrou-se "sensibilizado" face aos constragimentos financeiros que recaem sobre as sociedades desportivas. Foi também abordada a incompreensão generalizada do setor relativamente à imputação ao promotor do jogo dos custos de segurança pública no exterior dos recintos desportivos.
Na reunião foram esclarecidos alguns príncipios essenciais, como a manutenção do período mínimo de serviço de quatro horas, bem como a defesa do princípio da proporcionalidade, assente na avaliação do grau de risco de cada evento e na adequação do número de meios envolvidos. À parte deste tema central, estiveram também em cima da mesa assuntos como o combate à pirataria e à contrafação, a problemática da pirotecnia, o consumo de bebidas de baixo teor alcoólico nos estádios, assim como a intenção da Liga Portugal em continuar a promover iniciativas que incentivem o bom comportamento do público e a valorização da experiência nos estádios.
