Liga Portugal e Governo discutiram custos de policiamento

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente

A Liga Portugal e o Governo reuniram-se para debaterem os custos de policiamento. Reinaldo Teixeira e André Mosqueira do Amaral, presidente e diretor-executivo da Liga, respetivamente, sentaram-se à mesa com Paulo Simões Ribeiro, secretário de Estado adjunto e da Administração Interna, tendo aproveitado para expor o impacto do aumento de 15% nos encargos de segurança e também discutir soluções baseadas na sustentabilidade do futebol profissional.



Reinaldo Teixeira, presidente da Liga, com Paulo Simões Ribeiro, secretário de Estado adjunto e da Administração Interna Liga Portugal

Durante o encontro, segundo informa a Liga Portugal em comunicado, Paulo Simões Ribeiro admitiu compreender as dificuldades sentidas pelo setor e mostrou-se "sensibilizado" face aos constragimentos financeiros que recaem sobre as sociedades desportivas. Foi também abordada a incompreensão generalizada do setor relativamente à imputação ao promotor do jogo dos custos de segurança pública no exterior dos recintos desportivos.

Na reunião foram esclarecidos alguns príncipios essenciais, como a manutenção do período mínimo de serviço de quatro horas, bem como a defesa do princípio da proporcionalidade, assente na avaliação do grau de risco de cada evento e na adequação do número de meios envolvidos. À parte deste tema central, estiveram também em cima da mesa assuntos como o combate à pirataria e à contrafação, a problemática da pirotecnia, o consumo de bebidas de baixo teor alcoólico nos estádios, assim como a intenção da Liga Portugal em continuar a promover iniciativas que incentivem o bom comportamento do público e a valorização da experiência nos estádios.