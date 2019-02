"Já foram reunidas as assinaturas necessárias para o Tribunal Constitucional", garante à SÁBADO Sofia Afonso Ferreira. "Estamos a fechar este momento o resto dos documentos a apresentar [no TC] - projeto de estatutos e programa político", explica.



A líder do movimento explica que o arranque do processo de formação do partido atrasou-se porque "de Agosto a Janeiro não realizámos eventos de recolha de assinaturas". "Em vez disso estivemos a trabalhar no terreno, desde as várias zonas afetadas pelos incêndios até à realização de manifestações e debates", frisou. "Foram seis meses de muito trabalho e também um teste prático em termos de aceitação do novo projeto político."



Aos olhos de Sofia Afonso Ferreira, valeu a pena não recolher assinaturas no Constitucional para passar meses no terreno - mesmo que isso tenha significado ser ultrapassada por outros movimentos na ala da direita. "Não consideramos que fator de rapidez na entrega seja determinante para consagrar um projeto político", atira a fundadora. "Vemos de forma bastante positiva o surgimento de outros partidos na ala da direita. Não podemos falar pelos outros projetos mas no nosso caso foi mais importante e decisivo os meses que passámos a trabalhar no terreno do que a recolha de assinaturas. Foi assim que consolidámos vários apoios importantes e nos demos a conhecer, com ações concretas", descreveu.



Em 2018, o Democracia 21 realizou cerca de 30 eventos no país, onde apresentou o projeto de Norte a Sul, tendo até ido apresentar o movimento à comunidade portuguesa em Macau. Além disso, organizaram debates e convocaram duas manifestações contra a corrupção, especificamente aquando das suspeitas de irregularidades nos apoios do Fundo Revita. "O caso de Pedrógão Grande, com a realização de uma petição e as manifestações em Lisboa e no Porto, deu-nos muita visibilidade na imprensa e nas redes sociais. Foi um momento determinante que nos firmou enquanto projeto. Partimos para o Tribunal Constitucional com mais confiança depois destes seis meses no terreno", explicou.



Democracia 21 ainda pondera se vai às europeias



A líder do movimento explicou à SÁBADO que uma eventual participação nas europeias depende "do tempo que decorrer entre a entrega no TC e a aprovação". "Temos consciência que para os novos partidos pequenos com as suas condicionantes em termos de budget para a campanha não é muito apelativo concorrer, sendo preferível apostar apenas nas legislativas. Outro dos fatores que também condiciona é o curto espaço de tempo entre as europeias (26 Maio) e legislativas (6 Outubro)", explica.



Para as legislativas, o movimento garante que está "perfeitamente dentro do calendário". "Quando as eleições se realizarem teremos praticamente dois anos de trabalho enquanto movimento cívico e partido", disse.

Em janeiro de 2018, o Democracia 21 prometia estar perto de se tornar um novo partido de direita liberal. A líder Sofia Afonso Ferreira dizia estar em fase de recolha de assinaturas. Um ano depois, o movimento cívico foi ultrapassado por novos movimentos, que surgiram e entregaram no Tribunal Constitucional (TC) as 7500 assinaturas necessárias para começar o processo de formalização como partido político, como é o caso do Iniciativa Liberal, o Aliança de Pedro Santana Lopes, Chega de André Ventura e RIR de Tino de Rans.O antigo primeiro-ministro precisou de três meses para formar o Aliança e André Ventura levou quatro meses para entregar as assinaturas ao TC. Um ano depois de se formar, o Democracia 21ainda não entregou as assinaturas - mas já as tem.