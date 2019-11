O deputado André Ventura vai visitar o bebé abandonado no lixo em Santa Apolónia - e enviou uma missiva formal a convidar o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a juntar-se à visita, revelou o partido em comunicado."Um presidente deve representar e personalizar os valores certos da nossa civilização, defender as nossas instituições. Se Marcelo negar este desafio é porque não só representa os valores errados, como permite tacitamente este ataque público que tem sido feito ao juiz de instrução que colocou a mãe do bebé em prisão preventiva", disse à SÁBADO.A criança está nos Cuidados Intensivos da Unidade Neonatal da Maternidade Alfredo da Costa e encontra-se "saudável". Recorde-se que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já se encontrou com o sem-abrigo que terá encontrado o bebé dentro de um caixote do lixo, em Lisboa.