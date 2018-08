O incêndio que lavra em Monchique, Faro, continua a combatido por mais de 1100 operacionais e mais de 300 viaturas no apoio ao combate às chamas que lavram desde sexta-feira. Às07h15, segundo a Protecção Civil, estavam no local 1137 bombeiros e 340 veículos. No seu site, aANPC assume que se registam em todo o perímetro do fogo fortes reactivações que, associadas à intensidade do vento, tomam de imediato grandes proporções.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Faro (CDOS) explicou à Lusa que a dificuldade de acesso dos meios terrestres ao terreno devido à densa vegetação existente também está a dificultar o acesso à zona atingida pelas chamas.

Cerca das 20h00 de segunda-feira, o segundo comandante operacional distrital da Protecção Civil de Faro, Abel Gomes, admitiu no 'briefing' aos jornalistas que o incêndio que pelo quarto dia lavra em Monchique voltara a agravar-se sendo o quadro geral da operação considerado "muito complexo".

Segundo aquele responsável, os locais mais preocupantes eram a zona da Fóia e o sítio da Cascalheira, ambos em Monchique, e a barragem de Odelouca, já no concelho de Silves.

O número de assistências médicas a pessoas na sequência do incêndio subiu para 95, dos quais, 66 são pessoas que apenas receberam assistência e 29 são feridos, todos ligeiros, acrescentou.

"A situação infelizmente alterou-se, tínhamos uma situação mais favorável e registaram-se várias projecções, as quais tiveram um comportamento bastante violento", assumiu o segundo comandante operacional distrital da Protecção Civil de Faro, Abel Gomes, que previa "uma noite dura de muito trabalho".

No total, a ANPC regista dez ocorrências - duas em curso e oito em fase de conclusão -, que estão a ser combatidas por 1381 operacionais e 423 veículos.