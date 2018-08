Várias habitações estão em perigo, com o convento de Nossa Senhora do Desterro e o próprio quartel dos bombeiros na linha do fogo.

O incêndio em Monchique está novamente a ameaçar as imediações da vila. De acordo com imagens da RTP, várias habitações estão em perigo, com o convento de Nossa Senhora do Desterro e o próprio quartel dos bombeiros na linha do fogo.



As chamas estão a aproximar-se do perímetro urbano e há também cerca de 15 a 20 casas em risco de serem consumidas pelas chamas, embora encontrem-se, desde as 22h40, em fase de controlo, segundo o Público.



O incêndio que pelo quarto dia lavra em Monchique, no Algarve, voltou a agravar-se durante o dia desta segunda-feira e o quadro geral da operação é neste momento "muito complexo", admitiu um responsável da Protecção Civil.



"A situação infelizmente alterou-se, tínhamos uma situação mais favorável e registaram-se várias projecções, as quais tiveram um comportamento bastante violento", assumiu o segundo comandante operacional distrital da Protecção Civil de Faro, Abel Gomes.



O número de assistências médicas a pessoas na sequência do incêndio subiu para 95, dos quais, 66 são pessoas que apenas receberam assistência e 29 são feridos, todos ligeiros, acrescentou.



No terreno continuam a operar cerca de 1.105 operacionais, apoiados por 341 veículos e um total de 24 máquinas de rasto.



No terreno continuam a operar cerca de 1140 operacionais, apoiados por 357 veículos e um total de 24 máquinas de rasto.

A apoiar no combate estiveram cinco helicópteros, três parelhas de aviões nacionais e três aviões espanhóis, sendo que, segundo Abel Gomes, todos estiveram ao combate e operacionais.

De acordo com aquele responsável, as zonas "muito sensíveis" que não estavam consolidadas "reactivaram e com grande intensidade", o que, face à meteorologia que continua adversa, faz deste um "incêndio de grande dimensão".