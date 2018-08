Os tempos de espera para ser atentido pela central Sul do serviço de emergência 112 podem chegar aos 20 minutos. A linha está a ter problemas com o número de operacionais a colocar nos turnos e, segundo o jornal i, a lista de chamadas em espera chega às três dezenas em diversos momentos. No total, a central conta com 30 elementos da PSP e 12 da GNR, mas um quarto está de baixa ou a gozar férias.

De acordo com o mesmo jornal, entre as 16h00 e as 00h00 do último domingo - com o fogo de Monchique activo - foram 173 as chamadas que foram abandadonadas sem que fosse estabelecida uma ligação entre quem liga e os operacionais da GNR e da PSP que estão na central de Oeiras, que desde Abril também responde às chamadas de Lisboa.



Os problemas com o 112 foram noticiados já esta segunda-feira pelo Correio da Manhã, que revelou que a central em Oeiras está com falta de pessoal, tendo actualmente quatro funcionários quando o ideal seriam 12. Nos próximos dias, estão escalados apenas três elementos para responder a nove distritos do sul do país.

Ao CM, o Ministério da Administração Interna admitiu que este "serviço é gerido de modo a que, nos turnos com menos movimento, esteja um menor número de operadores em actividade" e que está "a decorrer um novo processo de recrutamento junto da GNR".

Fonte do INEM revelou à Lusa que as chamadas para a emergência médica tiveram um "aumento substancial" nos últimos dias, tendo-se registado mais 20% de telefonemas para o 112, "motivadas sobretudo pelo agravamento de situações de doença crónica". O aumento correspondeu a "umas significativas" 764 chamadas a mais, por dia, entre quarta-feira e domingo, comparando com o período homólogo do ano passado.