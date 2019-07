Em abril, quando os passes entraram em vigor, a Área Metropolitana de Lisboa refere que o aumento não foi particularmente significativo, situando-se nos 554 mil passes vendidos. Mas chegados a maio, esses números aumentaram para os 630 mil. A AML refere que estes valores são ainda "provisórios e não trabalhados em todas as suas análises", mas que os "dados disponíveis neste momento confirmam um muito positivo resultado".Nos primeiros três meses deste novo sistema, foram pedidos quase 59 mil passes para crianças até aos 12 anos (inclusive), que podem viajar gratuitamente em todos os transportes.

É já no dia 26 de julho que vão entrar em vigor os passes para as famílias, que permitem a cada agregado familiar pagar no máximo 80€ por mês, independentemente do número de elementos que compõem a família.

Relativamente à venda de cartões Lisboa VIVA (suporte físico necessário para o carregamento dos passes NAVEGANTE), em comparação com período homólogo de 2018, em março houve um aumento de 45%, em abril de 180%, em maio de 147% e em junho de 97%.