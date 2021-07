Venda de sucata da Câmara do Montijo sob suspeita

Suspeitas no negócio do ferro-velho gerado das oficinas da Câmara do Montijo levaram a uma participação ao Ministério Público. A autarquia também já abriu um inquérito.

A denúncia chegou ao gabinete do vereador do PSD João Afonso: havia suspeitas de que um funcionário da Câmara do Montijo estava a subtrair sucata gerada nas oficinas da autarquia, transportando-a em carrinhas do município para a empresa de um familiar que depois a venderia ficando com os lucros.

João Afonso pediu provas e conseguiu-as. Os denunciantes fizeram-lhe chegar faturas que servem de guia de transporte da empresa alegadamente envolvida no esquema onde constam matrículas de viaturas da Câmara. E há também fotografias onde se vêem as carrinhas a carregar o material.

Seguiu tudo para o Ministério Público. "Participei esta situação há um ano, mas nunca fui chamado", diz à SÁBADO o vereador social-democrata, que acredita poder estar em causa "um conjunto de crimes, incluindo peculato", com um grande prejuízo para a autarquia.