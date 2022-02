Filha impedida de visitar o pai internado com cancro

Morreram 30.168 pessoas com cancro em Portugal, em 2020. Mais 1.704 doentes do que no ano anterior ao início da pandemia de covid. E os óbitos vão aumentar nos próximos anos, garante a Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC). Mas o impacto da pandemia verificou-se também no apoio familiar aos doentes, fundamental no tratamento desta doença crónica. Durante meses, em 2020, os doentes internados não puderam receber visitas devido ao receio de contágio. E em alguns hospitais, ainda não o podem fazer, como é o caso do SAMS, denuncia Ana Saldanha, filha de um doente aí internado.

No Dia Mundial do Cancro, a LPCC alerta para o atraso no diagnóstico e no tratamento dos tumores, provocado pela interrupção do acesso a consultas nos centros de saúde e nas consultas da especialidade do Serviço Nacional de Saúde, que vai ter um impacto negro no número de óbitos durante os próximos cinco anos.

Só em mamografias, essenciais para a deteção precoce do cancro da mama, o mais prevalente nas mulheres, foram realizadas menos 18% entre 2019 e 2021. Foram efetuados menos 13% exames ginecológicos Papanicolau, eficazes no rastreio do cancro do colo do útero e menos 5% de exames de rastreio do cancro do cólon e do reto.