"Vão ver como está a minha mãe porque o meu pai fez-lhe mal." Este foi o primeiro pedido feito por um menino, de 9 anos, aos bombeiros que o socorreram após o carro em que seguia com o pai ter caído a uma ravina de 30 metros em Valadares, São Pedro do Sul. Minutos antes, a criança, que ficou ferida com gravidade no despiste, tinha presenciado a agressão violenta do pai, de 51 anos, à mãe, de 38, em Pinheiro de Lafões, Oliveira de Frades.