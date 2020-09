EDP tentou contratar pai de governante através do BES

O ex-secretário de Estado da Energia de Passos Coelho, Artur Trindade, é um dos implicados no caso EDP e foi constituído arguido por suspeitas de corrupção passiva por alegadamente ter beneficiado a EDP. De acordo com o Público, foram vários os emails que o antigo governante trocou com responsáveis da elétrica, liderada então por António Mexia.

Um dos principais motivos para estar indiciado pelo DCIAP, segundo o jornal, é a contratação do seu pai, Artur Trindade, já falecido, como consultor externo da EDP para um Comité de Acompanhamento das Autarquias.

Procuradores do Ministério Público acreditam que o pai de Artur Trindade tenha sido contratado pela EDP como forma de pagamento de favores ao filho, mas que o plano inicial passava por ser o BES a contratar os serviços de Artur Trindade pai, que havia desempenhado cargo durante vários anos na Associação Nacional de Municípios Portugueses.