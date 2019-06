Questionada sobre o combate à corrupção, a ministra destacou a dimensão preventiva e referiu que "o combate num ambiente de meios escassos é complexa", recusando a acusação de "falhanço"."É preciso alguma habilidade entre meios e métodos", lembrando que nos últimos quatro anos o Ministério Público foi dotado de mais 2.500 pessoas e que houve um investimento na Polícia Judiciária de oito milhões de euros.A deputada do CDS Vânia Dias da Silva criticou a ministra por dizer que a justiça está melhor que nunca, lembrando que "não há setor da área que não esteve ou esteja em greve" e que, em média, os processos demoram três anos para serem resolvidos e que os meios humanos da PJ "são insípidos".Em resposta, Van Dunem admitiu que teve algumas dificuldades na área administrativa, mas lembrou a recuperação de processos antigos, ressalvando que "em média os tempos de resolução processual são curtos e que os tribunais superiores estão entre os melhores da Europa".Sobre a equiparação das carreiras dos guardas prisionais aos agentes da PSP, a ministra disse que o diploma está pronto e que será brevemente aprovado.O deputado comunista Jorge Machado criticou o elevado custo da justiça para os cidadãos e reforçou que a autonomia e independência do Ministério Público é um "principio basilar", partilhado por Van Dunem.Sobre o "mau estar" na Polícia Judiciária, envolta na possibilidade de greve às horas extraordinárias, Francisca Van Dunem afirmou que se reuniu com todos os sindicatos e que se está a "trabalhar na tabela remuneratória que reflita a diferenciação de carreiras e que será aprovada em breve".