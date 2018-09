As universidades e politécnicos privados estão a registar um aumento da procura em número de candidaturas e inscrições.

As universidades e politécnicos privados estão a registar um aumento da procura em número de candidaturas e inscrições. De acordo com o Jornal de Notícias, que reuniu dados das instituições, regista-se um crescimento entre os 4% e os 20% devido à escolaridade obrigatória alargada a 12 anos, melhoria das condições de vida e estudantes internacionais.



Entre os exemplos dados estão as três universidades Lusíada, onde estudam cinco mil alunos. No período homólogo de 2017, registava-se um crescimento dos 12% a 13%. "As secretarias no Porto e em Lisboa estão cheias de gente", diz o presidente da Função Minerva, que detém as universidades.



Também na Universidade Portucalense a procura aumentou cerca de 15%. "É uma tendência que tem vindo a consolidar nos últimos anos", diz fonte da universidade ao JN.



Os alunos estrangeiros ajudam às contas. Na Lusófona, por exemplo, a procura estava a crescer na "casa dos 12%" em Lisboa e 15% no Porto, com quatro mil candidatos e 2800 novos alunos em Lisboa. Nesta universidade, o aumento registado deve-se "aos alunos que chegam via 12.º ano e aos estudantes internacionais, sobretudo brasileiros", precisou o administrador-adjunto, José Manuel Damásio.



A Universidade Católica Portuguesa, que conta com quatro pólos regionais, registava, por sua vez, "um aumento global nacional de 4,3% nas matrículas face ao último ano lectivo", de acordo com informação prestada por escrito ao JN.