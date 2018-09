Vídeo mostra segurança de discoteca Tamariz a agredir com murros e pontapés um jovem. PSP diz que recebeu duas queixas de agressão, uma de quem filmou o episódio.

Um jovem foi violentamente agredido pelos seguranças da discoteca Tamariz, no Estoril, Lisboa, na passada quinta-feira. Grupo Protecção Total, responsável pela vigilância na discoteca, já confirmou as agressões, garantindo que segurança foi suspenso no âmbito de um processo disciplinar. A PSP confirmou também a existência de uma investigação e acrescenta que existe denúncia de uma segunda agressão no mesmo dia, por parte do jovem que filmou a primeira agressão.



O caso terá começado na madrugada de quinta-feira da semana passada, ainda no interior da discoteca Tamariz. "Um jovem estava alcoolizado e a ultrapassar todos os limites. Foi-lhe pedido para sair e ele acatou a ordem. Mas à porta da discoteca, agrediu o vigilante com um murro na cara", explicou o director de operações do Grupo Protecção Total, António José Foito, em declarações ao Jornal de Notícias.



O segurança perdeu a compostura e agrediu o jovem no exterior do estabelecimento. No vídeo divulgado nas redes sociais, pode ver-se o funcionário a pontapear e esmurrar o jovem no chão. Há ainda um outro segurança a assistir à cena, enquanto o agressor afirma que o jovem o tinha posto a sangrar da boca.



António José Foito afirma que este "é um acto inadmissível" e que o funcionário se encontra suspenso de funções e foi alvo de um processo disciplinar. "Trabalha na empresa há algum tempo e nunca criou problemas", refere.



A PSP informou o JN que quando chegou ao local recebeu a queixa de um jovem que disse que foi agredido, porque estava a filmar um outro jovem a ser atacado pelos seguranças. O rapaz, que formalizou a queixa no posto, assegurou ainda que foi obrigado pelos seguranças a apagar o vídeo feito.





António José Foito declara que, confrontados com esta acusação, os seguranças negaram este episódio que relata o denunciador.