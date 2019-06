O sistema de Ensino Superior em Portugal continua a ser influenciado pelas desigualdades sociais, com alunos de famílias mais favorecidas a entrarem nos cursos de maior prestígio e os alunos mais pobres a entrarem sobretudo em institutos politécnicos.

De acordo com o estudo da Fundação Belmiro de Azevedo da Edulog, consultado pelo Público, existe uma seletividade socioeconómica no acesso às universidades e a estatística que melhor espelha esta realidade é a área da Saúde, onde 73,2% dos estudantes de Medicina são filhos de pais e mães que têm o ensino superior como habilitação literária, enquanto 73% dos alunos de Enfermagem são filhos de pais com qualificações inferiores – ensino secundário ou inferior.