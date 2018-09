A Universidade do Porto é a única portuguesa entre as 500 melhores instituições de ensino superior do mundo, segundo o ranking Times Higher Education.

A Universidade do Porto é a única instituição de ensino nacional entre as 500 melhores do mundo, de acordo com o ranking de universidades da publicação britânica especializada Times Higher Education (THE), que foi divulgado nesta quarta-feira. A Universidade do Porto surge entre a posição 401º e 500º. Entre as 1.000 melhores universidades há outras 12 instituições portuguesas representadas.



O ano passado, a Universidade do Porto estava entre o lugar 501 e 600. Além de ser a melhor classificada, a instituição portuense é também a única nacional que melhora a sua prestação em relação ao ano passado.



O ranking do THE (um dos vários rankings de universidades publicados anualmente) conta pela primeira vez com a Universidade Católica, o Instituto Politécnico do Porto e Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro na lista. Todas estas instituições se contam entre o 601.º e o 800.º lugar.



Já a Universidade de Évora está entre a 801ª e a 1000ª melhores universidades.



As universidades de Aveiro, Coimbra, Lisboa e Nova de Lisboa estão entre os lugares 501 e 600. As universidades do Algarve, Beira Interior, Minho e ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa, estão no intervalo 601-800.



Em 2011 Portugal tinha quatro universidades (Aveiro, Porto, Coimbra e a Nova de Lisboa) entre as 400 melhores e continuou a perder representantes nos anos seguintes.



A melhor Universidade do mundo continua a ser a de Oxford, no Reino Unido.