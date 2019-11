Português investigado por auxílio à imigração ilegal em Itália angariou 55 mil euros Em pouco mais de um mês, Miguel Duarte, o português investigado em Itália por alegado auxílio à imigração ilegal, conseguiu mobilizar milhares de pessoas e impor o tema da criminalização da solidariedade na agenda mediática e política.

representante da Human Before Borders afirma que estão bem documentados (e partilha vários artigos que o comprovam) os inúmeros " atentados aos direitos humanos que ocorrem na Líbia em particular (mas não só) com os migrantes que tentam chegar à Europa", tal como "está bem documentado o impacto negativo que a colaboração da UE com a Líbia (financiamento, treinamento, ajuda logística, etc) tem tido nessa grotesca realidade".

Salvar vidas no Mediterrâneo é uma questão de humanidade. É esta a mensagem que a Humans Before Borders (Humanos Antes de Fronteiras) quer deixar bem clara. E para isso organizou duas manifestações em Lisboa para responder à "incapacidade do Parlamento Europeu em aprovar uma resolução que permita respostas de busca e salvamento alargadas no Mediterrâneo". Os encontros decorrem esta sexta-feira, 8 de novembro, na Avenida dos Aliados, no Porto e no Rossio, em Lisboa , ambas às 18h.O gatilho para estas manifestações foi o chumbo das quatro propostas de resolução sobre operações de busca e salvamento no Mediterrâneo de refugiados e migrantes que tentam chegar à Europa.Os manifestantes não querem lançar uma guerra partidária, nem fazer acusações diretas. O objetivo é mesmo passar uma mensagem sobre a necessidade de união dos partidos no Parlamento Europeu, uma união que permita salvar vidas no Mediterrâneo.Raúl Manarte, membro da Humans Before Borders, critica abertamente a "incapacidade do Parlamento Europeu para tratar este assunto de forma supra-partidária e com a urgência que exige" e diz que é essa ineficácia que motivou a convocação desta manifestação. Mas as críticas vão muito além da votação dos deputados que terminou com o chumbo da proposta.Manarte critica as "inações" da União Europeia e das suas "diversas instituições e organismos, desde a Comissão Europeia até ao Parlamento" que são responsáveis por "agravar o flagelo humanitário no Mediterrâneo".Raul dá exemplo daquela que considera ser uma das piores decisões das instituições europeias para o caso: "A 1 de Novembro de 2014 a Europa substitui a Operação Mare Nostrum pela Operação Triton - deixam de existir patrulhas rotineiras fora das águas Italianas e qualquer salvamento em águas internacionais tem de ser aprovado individualmente". Tanto o financiamento como os recursos humanos e materiais são reduzidos de forma susbstanciar, o que reduz a capacidade de alcance das missões de "busca e salvamento".O ativista sabe bem o que quer ver ser aprovado no Parlamento Europeu: "mais barcos no mar a fazer busca e salvamento"; "término imediato de qualquer colaboração com a Líbia que resulte direta ou indiretamente em grotescos atentados aos direitos humanos;" e por fim, deixar de "criminalizar as ONGs".E é urgente barcos no mar. Lembra o ativista que morrem em média 4 pessoas por dia no Mediterrâneo em 2019. "[É necessário] Aumentar o numero de navios, equipamento e recursos humanos disponíveis, alargando a área geográfica de busca de forma a diminuir ao máximo as mortes verificadas", completa.Já sobre a Líbia, oO representante e porta-voz da manifestação disse ainda que não procuraram qualquer apoio partidário e que a "divulgação tem sido feita para vários públicos e o apelo à participação é dirigido a todos os cidadãos, independentemente do seu posicionamento no espetro político-partidário".Houve mais do que uma resolução que foi chumbada no Parlamento Europeu relativamente ao salvamento de vidas no mar Mediterrâneo. A resolução original levada à votação foi proposta pela Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos (Libe). Chumbada por dois votos, a proposta deu origem a três novas resoluções apresentadas por três bancadas do Parlamento. Todas as propostas (todas mais diluídas do que a original) acabaram por ser chumbada.A proposta da Libe (que previa a "obrigação decorrente do Direito Internacional do Mar de prestar assistência a pessoas em perigo") chumbou por três votos, com 290 contra, 288 a favor e 36 abstenções. Três eurodeputados nacionais votaram contra e um absteve-se. Graça Carvalho (PSD) mudou o seu voto posteriormente e disse que tinha votado por engano.