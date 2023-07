Uma tour na Lisboa da escravatura

Esta é uma tour diferente porque temos de mergulhar a fundo na informação”, avisa Rui Fernandes. Estamos – Rui, eu e mais duas turistas dos Estados Unidos – na interceção da Rua de São João da Praça com a Rua do Barão, em Alfama, onde no início do século XVI se leiloavam escravos. É de manhã, o sol já queima, os turistas misturam-se com imigrantes e locais. Rui explica que as mulheres escravas valiam mais quanto menos escura fosse a pele e que nos homens era o oposto, porque se ligava a cor à força física. “O estado dos dentes era importante na seleção porque má dentição era sinal de fraca saúde e de menor capacidade para trabalhar”, conta. Não há ali marcas desse passado. Rui nota que o único museu dedicado à escravatura está em Lagos, onde chegaram as primeiras vagas de escravos e que servia de base ao infante Dom Henrique, que, lembra, “ficava com um quarto dos escravos”.