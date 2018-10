A polémica estalou no dia 2 de Outubro, com a publicação do Relatório de Controlo sobre Portugal: o texto da ECRI, uma organização de peritos que funciona junto do Conselho da Europa, alertava para a violência policial no caso Cova da Moura, admitia mesmo que a PSP poderia estar infiltrada por elementos de extrema-direita e, embora considerando que em geral os políticos portugueses não fazem discursos racistas, apontava para três exemplos negativos.



Em concreto, nomeava André Ventura (PSD), na campanha eleitoral em Loures, Manuel dos Santos (PS), que nas redes sociais apelidou de cigana outra candidata socialista, e o deputado do PSD Duarte Marques, por citar no Expresso um professor de Economia da Universidade do Porto – que por sua vez tem posições racistas. No entanto, o deputado era mal citado no relatório. Duarte Marques apenas fez esta referência: "Tal como lembra o Professor Pedro Cosme Vieira da Faculdade de Economia do Porto o documento [macroeconómico do PS] recupera o "Excel" de Vítor Gaspar...", e em momento algum cita as posições racistas do professor. Ora, alguém em Portugal (a organização não esclarece quem) terá feito essa referência à ECRI de forma descontextualizada, durante as visitas de campo ao país, e a comissão colocou-a sem mais no relatório. Mas não falou com o deputado, de forma a assegurar o contraditório, o que poderia ter evitado o erro. "Nunca fui contactado por eles", confirma Duarte Marques à SÁBADO.

Depois de publicado o relatório, foi o deputado quem contactou a ECRI, através no embaixador português na Missão Permanente junto do Conselho da Europa, para oferecer esclarecimentos. Resultado: o relatório que hoje se pode ler no site da instituição é uma segunda versão e omite qualquer referência a Duarte Marques. O que é inédito na história da instituição. Mais: na semana passada, o deputado dirigiu-se à sede do Conselho da Europa e foi-lhe apresentado um pedido de desculpas, presencialmente, e depois por carta, tendo a organização assumido que se enganara. O deputado diz-se satisfeito com a correcção: "É bom que a verdade venha ao de cima e que algumas pessoas não tentem enganar com uma agenda deliberada instituições europeias."