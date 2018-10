Uma pessoa morreu hoje na praia de Fuzelhas, Leça da Palmeira (Matosinhos), em consequência de um afogamento.

Uma pessoa morreu hoje na praia de Fuzelhas, Leça da Palmeira (Matosinhos), em consequência de um afogamento, revelou à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto.



O alerta de uma emergência naquela praia foi dado às 18:16, mas as autoridades só confirmaram no local que se tratou de um afogamento, tendo mobilizado meios dos bombeiros, da Capitania do porto do Douro e uma viatura de emergência médica.



O CDOS desconhecia a identidade, a idade, a nacionalidade e o sexo da vítima, que foi retirada do mar já sem vida.



A praia de Fuzelhas é uma das zonas balneares do concelho de Matosinhos e caracteriza-se por ter areal com zonas rochosas.