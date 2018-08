Um morto em despiste de moto na A8

Um motociclista morreu este domingo, ao início da tarde, num despiste na autoestrada do Oeste (A8), na zona de Óbidos, disse à agência Lusa fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria.O despiste ocorreu ao quilómetro 73, no sentido norte-sul, às 14h12, em condições que ainda não estão apuradas, adiantou a mesma fonte.O motociclista, que viajava com um grupo de amigos, foi socorrido pelos Bombeiros de Óbidos, mas veio a morrer no local. A GNR tomou conta da ocorrência.