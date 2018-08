Existem mais 13 mil beneficiários do Rendimento Social de Inserção (RSI) em relação ao mesmo mês do ano passado. Assim, de acordo com dados da Segurança Social, o mês de Junho contou com 223 mil pessoas a receber o apoio social.

A cidade do Porto é onde se registam o maior número de beneficiários, cerca de 50 mil pessoas, e este é um valor que tem vindo a subir. De resto, o mês de Maio foi mesmo aquele onde o número foi maior, ultrapassando a barreira dos 223 500 cidadãos que recebem o RSI.

O aumento dos beneficiários é justificado, em parte, por uma mudança legislativa que permitiu tornar a candidatura menos burocrática, que fez com que residentes estrangeiros acedessem ao apoio.